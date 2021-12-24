الامارات | مشهد مؤثر بين لاعب مصري وشقيقه المغربي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مؤثر بين لاعب مصري وشقيقه المغربي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الأهلي المصري محمد مجدي (أفشة) يواسي لاعب الرجاء عبد الإله مدكور بعد إهداره آخر ركلة ترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، إذ لم يتوجه (أفشة) إلى زملاءه للاحتفال بالتتويج قبل أن يعانق مدكور الذي كان يبكي مطولاً في الملعب لفشله في وضع الكرة بمرمى الحارس محمد الشناوي.

وكانت ركلة مدكور حاسمة على اللقب حيث كان مطالب بتسجيلها لإكمال الرجاء تنفيذ الركلات لكنه سدد فوق العارضة، ليكسب الأهلي الركلات (6-5)، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب أحمد بن علي في الدوحة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمشهد الرياضي والروح العالية بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المواجهة التي منحت الأهلي اللقب الثامن في تاريخه بكأس السوبر الإفريقي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news