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الامارات | زميل رونالدو في مانشستر يونايتد يسخر منه بعد الخسارة!

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، من زميله النجم البرتغالي ، بعد خسارته خلال تدريبات "الشياطين الحمر".

ونشر ماتيتش صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لفريقه بعد الفوز على رونالدو في تدريبات "الشياطين الحمر"، معلقا عليها: "الفريق الفائز!، كريستيانو، هل أنت بخير؟".

وأراد ماتيتش استفزاز زميله البرتغالي، نظرا لاعتياد "صاروخ ماديرا" التباهي دائما بانتصاره في التدريبات على زملائه.

وتأجلت آخر مباراتي مانستر يونايتد ضد كل من برينتفورد وبرايتون في الممتاز لكرة القدم، بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس .

وعاد لاعبو مانشستر يونايتد للتدريبات هذا الأسبوع، استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الـ19 من "البريميرليغ".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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