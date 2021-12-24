ضمن مجموعة مصر.. دولة إفريقية تدخل في مفاوضات مع مورينيو لقيادة منتخبها في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماجو بينيك، في مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، لقيادة منتخب "النسور الخضر" في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب نيجيريا قد قرر إقالة مديره الفني الألماني، جيرنوت روهر، في شهر ديسمبر الجاري.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال بينيك إن الاتحاد النيجيري بدأ محادثات مع مورينيو لإقناعه بتولي قيادة "النسور الخضر".

وأشار بينيك إلى أنه سيتم تعيين مدير فني جديد للمنتخب النيجيري في الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك مرشحين آخرين بخلاف مورينيو، وهما البرتغالي الآخر جوزيه بيسيرو والصربي ملادين كرستاييتش.

وأكد أن الانضباط سيكون أهم معيار لاختيار المدرب الجديد، موضحا أنه سيتم النظر لتطلعه للفوز بالألقاب.

وأضاف رئيس الاتحاد النيجيري "تحدثنا بالفعل مع جوزيه مورينيو، وتحدثت مع وزير الرياضة قبل التفاوض معه".

ومن المقرر أن يلغب المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا، إلى جانب منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

ويسعى منتخب نيجيريا لاستعادة لقب كأس أمم إفريقيا الغائب منذ عام 2013.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كاس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير المقبل وحتى 6 فبراير 2022.