رسميا.. إيقاف الدوري اعتبارا من 27 ديسمبر.. وتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، إيقاف بطولة الدوري المصري الممتاز فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقررت الرابطة، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري العام والمقرر لها يوم 30 ديسمبر الجاري، لأجل غير مسمى.

وأرجعت رابطة الأندية قرارها إلى أن الأجندة الدولية للمنتخبات تبدأ يوم 27 ديسمبر الجاري، وسيكون من حق منتخبات شمال إفريقيا استدعاء اللاعبين الدوليين في الأهلي وبيراميدز، بجانب بيرسي تاو لاعب المارد الأحمر ومنتخب جنوب إفريقيا وغيره من اللاعبين الدوليين، لذا لن تقام المباراة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لأمم إفريقيا أول يناير المقبل.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يناير المقبل، بعد قرار الكاف بإقامتها في موعدها في الكاميرون.