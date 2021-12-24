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فاركو يفوز على إيسترن 3 /0 فى الجولة الثامنة للدورى

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فاركو على إيسترن كومباني بهدفين دون رد في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم بإستاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 في المركز الخامس بجدول الدوري ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة في المركز الـ18 و الأخير.

أحرز أهداف فاركو كلاً من : أحمد شريف و على بهيج و إسلام جمال في الدقائق 58 و 77 و 90.

بدأ نادى فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى المدير بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

 خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودى" ـ أحمد عوض .

خط الوسط :  جابر كامل ـ سوكارى ـ محمود حمادة ـ علاء سلامة.

 خط الهجوم :  وليد على ـ هشام فتح الله ـ أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ أحمد الصغيري _ عبد الناصر محمد "دي ماريا" محمود عماد _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ رزقي حمرون _ على بهيج ـ ياسين مرعى

جاءت أحداث الشوط الأول من مباراة فاركو و ايسترن هادئة ،معظم فترات المباراة وكان فاركو الأكثر استحواذ على الكرة دون خطورة حقيقة على المرمي بإستثناء تسديدة في الدقيقة 38 لمحمود حماده تخرج بجوار القائم الأيمن لإيسترن .

وفي الدقيقة 45+2 احتسب حكم اللقاء محمود ناصف ضربة جزاء لفاركو قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو var  ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني يبدأ اللقاء هادئاً بين الفريقين ، وفي الدقيقة 58 يعلن فاركو عن أول أهدافه بعد عرضية يقابلها البديل أحمد شريف برأسية يحتسبها الحكم المساعد تسلل قبل أن يتدخل الـvar  ويحسبها هدف .

وفي الدقيقة 76 عرضية من الناحية اليمنى لفاركو يحرزها على بهيج بقدمه قوية في المرمى.

يضغط إيسترن على أمل تعديل النتيجة في الوقت الذى يلجأ فيه فاركو للهجمات المرتدة و يينجح إسلام جمال في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد استلام الكرة وسط مدافعي ايسترن ويسددها على يسار الحارس ، لينتهي اللقاء بفوز كبير لفاركو بثلاثية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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