شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ عمرو مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصري أمام الاتحاد كالآتي :

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد.

الوسط: ايزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد عنتر.

الهجوم: عمرو مرعي.

ويواجه المصرى البورسعيدى نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا بأربعة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويسعى معين الشعبانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لحصد النقاط الثلاث الليلة للحفاظ على تواجد فريقه بالمربع الذهبى للمسابقة لمواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم.

في المقابل طالب العميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بخطف نقاط مباراة الليلة لتعويض التعادل 4-4 بالجولة الأخيرة للمسابقة.