شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأسماعيلى يشارك مع فريق الشباب أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى مواليد 2001، قائمته لمواجهة الزمالك غدا فى تمام الساعة الثانية ونصف عصرا على ملعبه بالإسماعيلية ضمن منافسات دورى الجمهورية ، وقام عاطف عبد العزيز المدير الفنى للفريق بضم ثلاثة لاعبين من الفريق الأول وهم كمال السيد حارس المرمى وأحمد فتحى “كاستيلو” قلب الدفاع ومروان شوقى لاعب خط الهجوم.

ويعد ” كمال السيد ” هو تاسع لاعب من الفريق الأول للإسماعيلي هذا الموسم يتواجد فى قائمة الشباب، حيث شارك من قبل كلا من محمود عبد الله خلال 4 مباريات وأحمد أيمن خلال 3 مباريات ومروان شوقى خلال مباراتين ومحمود البدرى ومصطفى فارس ومحمد نصر ومحمد عمار وأحمد فتحى كاستيلو

وضمت قائمة فريق الإسماعيلي 18 لاعبًا كالآتى: كمال السيد وأحمد مصطفى فى حراسة المرمى وأحمد عبد الوهاب وأحمد فتحى ” كاستيلو ” وعبدالله محمد ومحسن الحجف وعبدالله السعيد ومحمود ماهر الجزار وأشرف خضر وأحمد أشرف ” الأوزعة ” ومحمد زيدان ومهند محمد ومروان شوقى ونادر فرج ومحمد طاهر ومحمد البحيرى وعمر السعيد وإسلام زيدان.

ويقود الفريق فنيًا عاطف عبد العزيز مدير فنى وإسلام كاظم وأحمد لطفى مدربان وحماده منصور مدرب حراس مرمى ومحمد صالح إدارى وباسم فتحى أخصائى علاج طبيعى.