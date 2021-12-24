شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة إيسترن وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إيسترن كومبانى وفاركو بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

بدأ نادى فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى المدير بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودى" ـ أحمد عوض .

خط الوسط : جابر كامل ـ سوكارى ـ محمود حمادة ـ علاء سلامة.

خط الهجوم : وليد على ـ هشام فتح الله ـ أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ أحمد الصغيري _ عبد الناصر محمد "دي ماريا" محمود عماد _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ رزقي حمرون _ على بهيج ـ ياسين مرعى

ويقبع الشرقية للدخان في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 7 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل في لقاء وحيد وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

جاءت أحداث الشوط الأول من مباراة فاركو و ايسترن هادئة ،معظم فترات المباراة وكان فاركو الأكثر استحواذ على الكرة دون خطورة حقيقة على المرمي بإستثناء تسديدة في الدقيقة 38 لمحمود حماده تخرج بجوار القائم الأيمن لإيسترن .

وفي الدقيقة 45+2 احتسب حكم اللقاء محمود ناصف ضربة جزاء لفاركو قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو var ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.