فاركو يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى إيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد فاركو لطريق الانتصارات مرة أخرى بالفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وتقدم فاركو بعد مرور 58 عن طريق لاعبه أحمد شريف قبل أن يضيف على بهيج الهدف الثاني في الدقيقة 77 ثم أختتم إسلام جمال المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+1.

وكان فاركو قد هُزم في مباراته بالجولة الماضية أمام نظيره المصري بهدف نظيف، فيما حصد إيسترن كومباني نقطته الوحيدة بتعادل سلبي أمام مصر المقاصة.

ورفع فاركو بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند نقطة متذيلاً الترتيب.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكوّن من:محمد صبحي، رامي صبري، أحمد مودي، نادر كامل، أحمد عوض، سوكاري، هشام فتح الله، وليد علي، أحمد شريف، محمود حمادة وعلاء سلامة.

وبدأ إيسترن كومباني المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد عبدالحليم، خالد عبدالفتاح، كمال أبو الفتوح، عاصم سعيد، صابر أشرف، محمد حسن، أحمد ثابت، محمد عصام، عرفة السيد، محمد ناصر، أوكلي.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وشهدت أول 15دقيقة من عمر الشوط الأول سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون أي خطورة.

وحاول داهش مفاجأة حارس مرمى فاركو محمد صبحي في الدقيقة 26 بالتسديد مستغلا خروج الحارس ولكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

ودفع المدير الفني لفريق إيسترن كومباني في الدقيقة 34 باللاعب حسين طه بدلًا من بنجامين للإصابة.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 45+3 ركلة جزاء لصالح نادي فاركو قبل أن يُلغيها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل أحمد شريف الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 58 بعدما أكد الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأضاف لاعب فاركو علي بهيج الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77.

وسجل اللاعب البديل إسلام جمال الهدف الثالث لفاركو في الدقيقة 90+1.