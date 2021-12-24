صورة.. الزمالك يطلق اسم صلاح على حديقة بعد حديثه مع عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أطلق نادي الزمالك اسم النجم المصري، محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على أحد الحدائق المتواجدة في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة نادي الزمالك، بعد أيام من حديث صلاح مع الإعلامي عمرو أديب والذي قابله جمهور القلعة البيضاء بترحيب، بعد تعليقه على خسارة الفريق لمباراة القمة بنتيجة 5-3 أمام الأهلي.

وقال صلاح معلقا على نتيجة المباراة:"لا أريد أن أتدخل في ذلك الموضوع؛ لأنه موضوع حساس، لكن هناك أمر قلته للاعبين في المنتخب ربما يحزن مني الأهلاوية بعض الشيء بسببه".

وأضاف:" النتيجة 5-3 في النهاية، ولكنني متفهم أنها وصلت إلى 5-1 فهي نتيجة كبيرة، أنا قلت لهم إنها 5-3 ليست 5-0 لكن الأمر كبير لأن النتيجة خمسة أهداف في النهاية".

يذكر أن محمد صلاح اعلن في وقت سابق، أنه بيشجع النادي الإسماعيلي، ومن جانبه منحه النادي العضوية الفخرية.