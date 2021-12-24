5 مباريات .. تعرف على المؤجلات بسبب أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية ، مساء اليوم الجمعة، إيقاف النسخة الجارية من بطولة الدوري العام القسم الأول اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.

وخلال تلك الفترة كان من المقرر أن تقام 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري، ستؤجل لوقت لاحق.

وكان مقرر أن تقام مباراة بين إنبي ومصر المقاصة يوم 28 ديسمبر، وفي نفس اليوم مواجهة بين طلائع الجيش والجونة.

وتأجلت مباراتي يوم 29 ديسمبر أيضا والتي كانت ستجمع بين البنك الأهلي وسموحة، ومباراة ثانية بين الإسماعيلي وضيفه فيوتشر.

وجاء قرار الإيقاف، ليشمل تأجيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز.

الزمالك لن يتأثر بذلك القرار، كونه سيلعب أمام غزل المحلة مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وكان رئيس دولة الكاميرون، بول بيا، قد أكد أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في بلاده بموعدها المحدد مسبقا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

يُذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الرابعة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا بجانب منتخبات: السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.