"المسابقات" تُعلن فترة إيقاف الدوري خلال كأس أمم أفريقيا بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية، إيقاف النسخة الجارية من بطولة الدوري العام القسم الأول اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.

وأشارت إدارة المسابقات برابطة الأندية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن قرارها يأتي بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون في ميعادها.

وكان رئيس دولة الكاميرون، بول بيا، قد أكد أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في بلاده بموعدها المحدد مسبقا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

يُذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الرابعة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا بجانب منتخبات: السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.