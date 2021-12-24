جمال بلماضي يُعلن قائمة منتخب الجزائر لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، القائمة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير.

واختار بلماضي قائمة مكونة من:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر اوكيدجا، رايس مبولحي.

خط الدفاع:"الياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، يوسف عطال، محمد أمين توقاي، جمال بلعمري، محمد تاهرات، عبدالقادر بدران، عيسى ماندي".

خط الوسط: " إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، أدم زرقان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي".

خط الهجوم:" محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، ياسين براهيمي، فريد بولايه، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، أدم وناس، رياض محرز".

ويدخل منتخب الجزائر منافسات البطولة، بعد أيام من تحقيق كأس العرب، بهدف الحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية الذي يحمله لقبه في أخر نسخة عام 2019.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات كل من جامبيا، وغانا، وسيراليون.