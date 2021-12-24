بعد رأسيته في المقاولون.. باسم مرسي يُسجل أول أهدافه مع سيراميكا في الموسم الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سجل باسم مرسي لاعب سيراميكا كليوباترا هدفه الأول مع ناديه خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري عقب هدفه في مرمى المقاولون العرب.

وسجل باسم مرسي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد رأسية سكنت شباك حارس المقاولون أبو السعود.

وشارك باسم مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري في 7 مباريات قبل مباراة المقاولون بمعدل 579 دقيقة لعب ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف حتى مباراة المقاولون في الجولة الثامنة.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلن في سبتمبر 2021 تعاقده مع باسم مرسي لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادي مصر المقاصة.