تحديد موعد مواجهة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

وكانت قرعة نصف النهائي أسفرت عن مواجهة ليفربول مع أرسنال، فيما يلتقي توتنهام مع تشيلسي.

ويلعب ليفربول في ضيافة أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس 6 يناير، في تمام الساعة 9.45 مساء.

وتقام مباراة الإياب في ضيافة ليفربول، يوم 13 يناير، وتنطلق أيضا الساعة 9.45 مساء.

على جانب آخر يستضيف تشيلسي جاره اللندني توتنهام في الذهاب يوم الأربعاء 5 يناير ذهابا، بينما يقام الإياب على ملعب "السبيرز" يوم 12 من الشهر نفسه، وتنطلق المباراتان الساعة 9.45 مساء أيضا.