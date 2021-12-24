الارشيف / اخبار الرياضه

تحديد موعد مواجهة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت رابطة عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

وكانت قرعة نصف النهائي أسفرت عن مواجهة مع أرسنال، فيما يلتقي توتنهام مع .

ويلعب ليفربول في ضيافة أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس 6 يناير، في تمام الساعة 9.45 مساء.

وتقام مباراة الإياب في ضيافة ليفربول، يوم 13 يناير، وتنطلق أيضا الساعة 9.45 مساء.

على جانب آخر يستضيف تشيلسي جاره اللندني توتنهام في الذهاب يوم الأربعاء 5 يناير ذهابا، بينما يقام الإياب على ملعب "السبيرز" يوم 12 من الشهر نفسه، وتنطلق المباراتان الساعة 9.45 مساء أيضا.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا