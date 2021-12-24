المقاولون يفرط في الفوز أمام سيراميكا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل سيراميكا كيلوبترا مع نظيره المقاولون العرب 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح مامادو نياس التهديف للمقاولون في الدقيقة 27 من انفراد تام، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 من رأسية، وجاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول عن طريق شادي حسين، قبل أن يعادل النتيجة باسم مرسي في الدقيقة 74.

وصل رصيد سيراميكا كيلوبترا للنقطة العاشرة ليتقدم مركزًا ويصبح السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة السادسة في المركز الـ15.

ملخص المباراة:

وفي الدقيقة 27 مرر محمد سمير الكرة عرضية طويلة، مستغل تقدم دفاع سيراميكا، لينطلق مامادو نياس من وسط الملعب لينفرد تمامًا بعامر عامر وسددها ليسجل الهدف الأول في المباراة للمقاولون.

لم يمر الكثير إلا أن حصل المقاولون على ركلة حرة في الدقيقة 30، لعبها عرضية داخل منطقة الجزائ، حولها مامادو نياس برأسية في شباك سيراميكا، ليتقدم ذئاب الجبل بثنائية.

وشهدت الدقيقة 42 حالة طرد مباشر لمحمد سمير مدافع المقاولون، بقرار من تقنية حكم الفيديو "فار"، بعد أن أشهر خالد الغندور حكم المباراة الإنذار له، ولكن تم إلغاء ليتم طرده مباشرة، لمنعه لشادي حسين من الانفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع نجح شادي حسين من تسجيل الهدف الأول لسيراميكا، ولكن ألغى حكم الراية الهدف، إلى أن أكد "فار" الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون 2-1.

شهد الشوط الثاني محاولات لاعبي سيراميكا كيلوبترا لتعديل النتيجة، وسط تراجع كبير من لاعبي المقاولون بسبب تأثرهم الكبير لطرد محمد سمير.

ظلت محاولات لاعبي سيراميكا مستمرة حتى استطاع باسم مرسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74.

استمر لاعبي سيراميكا في ضغطهم العالي على دفاع المقاولون أملًا في تسجيل الهدف الثالث ولكن دون جدوى، لنتهتي المباراة بالتعادل 2-2.

تشكيل سيراميكا كيلوبترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط، خالد صبحي، محمود البدري، عمرو الحلواني

الوسط: محمود نبيل، شادي حسين، محمد حسن، ، محمد إبراهيم، بلال سعداني

الهجوم: مصطفى ميسي

تشكيل المقاولون:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد عبد العزيز، محمد سمير، أحمد الشيمي، باسم علي

الوسط: محمد مجلي، أحمد كابوريا، أحمد داودا، عماد فتحي، عبدالرحمن جبنة، كريم مصطفى

الهجوم: أمادو نياص