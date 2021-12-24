مجموعة مصر.. مورينيو مرشح لقيادة نيجيريا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أماجو بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إجراء محادثات مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، لإقناعه بقيادة النسور في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويبحث منتخب نيجيريا عن مدرب جديد يقود الفريق في بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 بعد إقالة المدرب الألماني جيرنوت رور.

لم يمض سوى ستة أشهر على الفترة التي قضاها مورينيو مع روما، لكن أماجو بينيك زعم أنه أجرى بالفعل مناقشة مع مدرب ريال مدريد وتشيلسي وتوتنهام السابق حول توليه المنصب النيجيري.

وقال أماجو بينيك، في تصريحات تناولتها الصحف الإنجليزية نقلا عن صحيفة "ديلي ترست" النيجيرية: "تحدثنا بالطبع مع جوزيه مورينيو لإقناعه بتولي قيادة المنتخب".

وأضاف: "لن أخبرك أننا لم نتحدث مع مورينيو، لأننا فعلنا ذلك، كما تحدث وزير الرياضة أيضًا مع مورينيو ولا حرج في ذلك".

وأكمل: "إذا سيمنحنا المدرب لقب كأس الأمم فسيتم التعاقد معه على الفور، لن أخبرك أنه سيكون في وقت لاحق، فما هو جوهر التعاقد معه؟ إذا قالت اللجنة التنفيذية نعم ونحن جاهزون، ماذا ننتظر؟".

وأشار رئيس الاتحاد النيجيري إلى أن هناك مرشحين آخرين بخلاف مورينيو، وهما جوزيه بيسيرو مدرب بورتو والأهلي السابق، وملادين كراستيتش قبل توليه قيادة فريق مكابي تل أبيب.

وأتم تصريحاته بتحديد معيارين أساسيين لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب نيجيريا قائلا: "الانضباط هو المعيار الأساسي، ثانيا سيتم النظر لمدى تعطشه للفوز بالألقاب، لأنهم إذا كانوا جائعين فإن ذلك يبطل الكثير من الأشياء ، وإذا أراد الفوز، فسوف يغرس الانضباط في الفريق".

يُذكر أن منتخب نيجيريا يلعب في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تضم منتخبات مصر، السودان وغينيا بيساو، ويستهل النسور مبارياتهم في البطولة بمواجهة الفراعنة يوم 11 يناير المقبل بملعب رومدي أدجيا.