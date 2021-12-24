شكرا لقرائتكم خبر عن ضم محمد حمدى لقائمة بيراميدز لمواجهة إنبى بعد شفاءه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق نادي بيراميدز ضم محمد حمدي الظهير الأيسر لقائمة مباراة انبي في الدوري الممتاز بعد شفائه من الإصابة الأخيرة ، ويحل بيراميدز ضيفا على انبى فى الثالثة من عصر الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
وتعافى محمد حمدي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وغاب بسببها عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري وأثبت جاهزيته ليقرر الجهاز الفني ضمه للقائمة.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس
وشهدت القائمة استبعاد كلا من وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف من مواجهة الفريق البترولي.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 5 لقاءات منها وتعادل في مباراة واحدة.