شكرا لقرائتكم خبر عن ضم محمد حمدى لقائمة بيراميدز لمواجهة إنبى بعد شفاءه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق نادي بيراميدز ضم محمد حمدي الظهير الأيسر لقائمة مباراة انبي في الدوري الممتاز بعد شفائه من الإصابة الأخيرة ، ويحل بيراميدز ضيفا على انبى فى الثالثة من عصر الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتعافى محمد حمدي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وغاب بسببها عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري وأثبت جاهزيته ليقرر الجهاز الفني ضمه للقائمة.