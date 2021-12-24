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مجدى عبد العاطى يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إيسترن كومبانى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة ايسترن كومباني ، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدوري العام.

 

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى : محمد صبحي

 

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض . 

 

خط الوسط :  جابر كامل _ سوكاري _ محمود حمادة _ علاء سلامة. 

 

 خط الهجوم :  وليد علي _ هشام فتح الله _ أحمد شريف.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

 

محمود السيد _ أحمد الصغيري _ عبد الناصر محمد "دي ماريا" محمود عماد _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ رزقي حمرون _ علي بهيج _ ياسين مرعي

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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