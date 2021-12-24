شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة ايسترن كومباني ، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدوري العام.
ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض .
خط الوسط : جابر كامل _ سوكاري _ محمود حمادة _ علاء سلامة.
خط الهجوم : وليد علي _ هشام فتح الله _ أحمد شريف.
ويتواجد على مقاعد البدلاء :
محمود السيد _ أحمد الصغيري _ عبد الناصر محمد "دي ماريا" محمود عماد _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ رزقي حمرون _ علي بهيج _ ياسين مرعي