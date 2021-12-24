شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بن شرقى مع الزمالك بعد استبعاده من منتخب المغرب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان منتخب المغرب لقائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة أمم أفريقيا يناير 2022 بالكاميرون، والتى جاءت خالية من أشرف بن شرقى لاعب الزمالك.

ويٌعد أشرف بن شرقى من أبرز لاعبى فريق الزمالك، ويعتمد عليه الاجهزة الفنية بصورة أساسية، نظرا لمستواه داخل الملعب، وما يقدمه خلال المباريات مع الفريق الأبيض.

نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه بن شرقى مع الزمالك بعداستبعاده من قائمة منتخب بلاده فى أمم أفريقيا..

شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك من الانضمام لصفوف الفريق فى 84 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 33 هدفا، وصنع 20 لزملاؤه.

مباريات بن شرقى مع الزمالك مقسمة إلى 57 مباراة ببطولة الدورى ، سجل فيها 19 هدفا ، منها 5 مباريات بالموسم الجارى ، 18 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها 7 أهداف، من بينها مباراتين فى النسخة الجارية .

وفى كاس مصر شارك بن شريفى مع الأبيض فى 6 مباريات سجل فيها 5 أهداف، و مبارياتين ببطولة السوبر المصرى ، وواحدة بالسوبر الافريقى .