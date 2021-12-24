شكرا لقرائتكم خبر عن تقلها دهب.. تعرف على هداية وفريال وسمر أبطال الأولمبياد فى "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد البطولة مجرد الحصول على ميدالية فى المنافسات أو المحافل الدولية، بل أصبحت أثر يتركه الرياضيين فى المجتمع حتى انه يتم تجسيد قصة حياة البعض منهم، ممن أثرن فى الحياة عامة و الرياضية خاصة.

وخير دليل على ذلك تخصيص حكاية من حكايات مسلسل "إلا أنا" تحمل عنوان " تقلها دهب" من حياة بطلات مصر فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة ، ممن حققن العديد من البطولات على المستوى الأفريقى و العربى و الدولى ، وكذلك الاولمبياد ، فى ظل إصرارهن وعزيمتهن على عمل كيان ورفع اسم مصر عالياً.

فريال أشرف

تٌعد فريال أشرف البطلة الحديدية فى الكاراتيه ، بعد أن حصدت بطلة مصر بالكاراتيه أول ميدالية ذهبية للفراعنة في الأولمبياد منذ عام 2002، وأول ميدالية فى تاريخ اللعبة ، بالاضافة إلى إطلاق الرئيس السيسى احد محاور التجمع الخامس.

حققت الكثير من البطولات منها فضية الدورى العالمى بالصين ، برونزية بطولة أفريقيا 2018 برواندا ، ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019 ، ذهبية الدورى العالمى بدبى 2019، ذهبية بطولة افريقيا 2020 ، فضية الدورى العالمى بفرنسا 2020 ، فضية الدورى العالمى بتركيا 2021 .

هداية ملاك

أول ميدالية مصرية في أولمبياد طوكيو، وفي بطولة ريو دي جانيرو 2016 كانت هداية ملاك أول لاعبة تتأهل للبطولة على المستوى العربي والأفريقي.

هداية ملاك ولدت 1993 مارست لعبة التايكوندو منذ عمر العشرة سنوات بل ولفتت الأنظار لموهبتها الفريدة وحماسها الشديد، وخلال مسيرتها فازت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التي أقيمت بروسيا في أغسطس عام 2015.

سمر حمزة

تٌعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية، من أهم اللاعبات فى الرياضة المصرية فى الوقت الحالى، فى ظل المسيرة الرياضية الحافلة، التى حصدت خلالها الكثير من الميداليات الافريقية و الدولية.

ومن بين الميداليات التى حققتها برونزية البحر المتوسط والتى تم تكريمها بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما حققت المركز الخامس ببطولة العالم .

نجحت فى التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بالنرويج بعد الفوز على منافستها لاعبة الهند، بمباراة البرونزية ، بعد عودتها عن قرار الإعتزال.