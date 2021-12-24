شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحوّل تأخره بهدفين إلى تعادل مُثير 2/2 أمام المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت بيها عصر اليوم ،الجمعة، بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالنتيجة المذكورة.

سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفي سيراميكا ، شادي حسين هدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار، وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 74.

وأشهر أحمد الغندور بطاقة حمراء لمحمد سمير لاعب المقاولون العرب فى الدقيقة 42 بعد اللجوء لتقينة الفار حيث قام سمير بعرقلة شادي حسين لاعب سيراميكا الذى كان مُنفرداً بالمرمى.

وبهذا النتيجة يرتقع رصيد سيراميكا إلى 10 نقاط ويصعد للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط ويبقي في المركز الخامس عشر بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل في ثلاث مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

وجاء تشكيل المقاولون للمباراة، كالتالى:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، كريم مصطفى، أحمد عبد العزيز زيزو، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، محمد مجلي، أحمد الشيمي، باسم على، أمادو نياص، وعماد فتحى.

فيما جاء تشكيل سيراميكا مكوّن من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدرى - خالد صبحى - عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيدانى - محمود نبيل - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادى حسين - مصطفى ميسى.