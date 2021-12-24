الاتحاد الإسباني يطالب عبدالصمد الزلزولي بعدم اللعب لمنتخب المغرب تمهيدا لضمه لتشكيلة "الماتادور"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

يمارس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضغوطا على لاعب برشلونة عبدالصمد الزلزولي لعدم تلبية دعوة المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون.



وأعلن وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، استدعاء عبدالصمد الزلزولي، نجم برشلونة الصاعد، لقائمة منتخب المغرب التي ستخوض مباريات أمم أفريقيا، الشهر المقبل.

وكشفت شبكة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية أن الاتحاد الإسباني لا يريد أن يرتدي عبدالصمد الزلزولي قميص المنتخب المغربي، أملا في تمثيل منتخب إسبانيا مستقبلا.

ونقلت ”بي إن سبورتس“ عن مصادر داخل الاتحاد الإسباني، أنه تم وعد عبدالصمد الزلزولي باستدعائه مستقبلا للمنتخب الإسباني، حال رفضه اللعب مع المنتخب المغربي خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة.