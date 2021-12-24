قبل أيام من الأمم الإفريقية.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السولية ويعلن مدة غيابه

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

وأكد طبيب الأهلي، في تصريحات نقعل الموقع الرسمي للنادي، أن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.‏

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.‏

ومن المرجح أن يغيب السولية عن أولى مباريات الفراعنة في بطولة إفريقيا أمام نيجيريا، يوم 11 يناير، وقد يكون جاهزا للقاء الثاني أمام غينيا يوم 15 يناير.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏