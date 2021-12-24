استدعاء رسمي لنجوم الأهلي «معلول وديانج»

الشارقة - اميمة ياسر - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن النادي تلقى فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي ‏والمالي؛ لاستدعاء الثنائي علي معلول وأليو ديانج للمشاركة مع منتخبي بلادهما استعدادًا ‏لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير ‏المقبلين.‏

واستأنف الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل ‏على استاد الأهلي ‏we ‎‏ السلام والمؤجلة من الجولة السابعة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير ‏الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين، قبل استكمال باقي ‏البرنامج التدريبي على ملعب التتش ‏والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر صباح يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء ‏المغربي ‏على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلي لصالحه ‏بضربات ‏الترجيح وتوج باللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.‏