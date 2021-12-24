استدعاء رسمي لنجوم الأهلي «معلول وديانج»

الشارقة - اميمة ياسر - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن النادي تلقى فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي والمالي؛ لاستدعاء الثنائي علي معلول وأليو ديانج للمشاركة مع منتخبي بلادهما استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.
واستأنف الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين، قبل استكمال باقي البرنامج التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر صباح يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلي لصالحه بضربات الترجيح وتوج باللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.