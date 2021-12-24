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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغير اسم حديقة بالنادى لـ"حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق مسئولو نادى الزمالك اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على اسم أحد الحدائق داخل القلعة البيضاء.
وقام مسئولو الزمالك بتعليق لافتة على الحديقة مكتوب عليها: "حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب".
حديقة محمد صلاح داخل الزمالك
حديقة محمد صلاح
وجاءت القائمة كما يلى:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.
في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.
في خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
كان الزمالك قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى فتحي وأوناجم.