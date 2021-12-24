شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغير اسم حديقة بالنادى لـ"حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مسئولو نادى الزمالك اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على اسم أحد الحدائق داخل القلعة البيضاء.

وقام مسئولو الزمالك بتعليق لافتة على الحديقة مكتوب عليها: "حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب".



حديقة محمد صلاح داخل الزمالك



حديقة محمد صلاح

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم غدا السبت ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة كما يلى:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

كان الزمالك قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى فتحي وأوناجم.