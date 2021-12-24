شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على سيراميكا 2/1 فى الشوط الأول.. وطرد محمد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره سيراميكا بهدفين لهدف خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حالياً بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل شادي حسين هدف سيراميكا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هدف سيراميكا بعد اللجوء لتقنية الفار.

وأشهر أحمد الغندور بطاقة حمراء لمحمد سمير لاعب المقاولون العرب فى الدقيقة 42 بعد اللجوء لتقينة الفار حيث قام سمير بعرقلة شادي حسين لاعب سيراميكا الذى كان مُنفرداً بالمرمى.

وجاء تشكيل المقاولون للمباراة، كالتالى:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، كريم مصطفى، أحمد عبد العزيز زيزو، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، محمد مجلي، أحمد الشيمي، باسم على، أمادو نياص، وعماد فتحى.

فيما جاء تشكيل سيراميكا مكوّن من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدرى - خالد صبحى - عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيدانى - محمود نبيل - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادى حسين - مصطفى ميسى.

ويلعب سيراميكا مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل بأربعة أهداف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من الزمالك بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.