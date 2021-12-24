شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: لا نية لضم طارق حامد لقائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر حقيقة ما تردد عن انضمام طارق حامد لاعب الزمالك لصفوف الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إصابة عمرو السولية لاعب الأهلى.

وقال مسئولو منتخب مصر إنه لا نية لضم طارق حامد والجهاز الفنى للفراعنة حرص على وضع كل البدائل فى المراكز المختلفة من الملعب تحسبًا لأي ظرف يحدث.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن ‏الفحوصات الطبية التى أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة فى عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

وقال طبيب الأهلى، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.‏

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلى، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏

وحرص الجهاز الطبى للأهلى على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادى.‏

والجدير بالذكر أن القائمة المبدئية لمنتخب مصر جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد

خط الدفاع: أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء وأحمد حجازى وعمر كمال عبد الواحد ومحمود الونش ومحمد هاني وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو وأكرم توفيق وعبد الله السعيد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وإبراهيم عادل ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومهند لاشين وأحمد رفعت وعمر مرموش ومحمد صلاح ومحمد النني ومصطفى فتحي

خط الهجوم: مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي ومحمد شريف وأحمد حسن كوكا.