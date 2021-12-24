شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة موسيمانى وراحة للدوليين وحقنة لعمرو السولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أدى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي‏و ‎‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة السابعة فى ‏بطولة الدورى الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير ‏الفنى للفريق محاضرة نظرية مطولة مع ‏اللاعبين، ثم استكمل الفريق البرنامج التدريبي والذي اشتمل على جانب بدنى وتدريبات الكرة ‏لتجهيز جميع اللاعبين وحرص موسيمانى على الاجتماع بجهازه المعاون على هامش المران في بداية التحضير ‏لمواجهة فيوتشر فى الدورى.‏

ومنح الجهاز الفنى راحة اليوم للاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطنى فى بطولة ‏كأس العرب الأخيرة، ثم المشاركة مع الأهلى فى مباراة السوبر الإفريقى أمام الرجاء المغربى.

‏ وكان عمرو السولية لاعب الفريق قد بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم، وحصل على حقنة بلازما ‏بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة من الدرجة المتوسط فى عضلة السمانة ‏وغيابه فترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته فى المسابقة أمام فيوتشر.‏

وكانت بعثة الأهلى قد عادت إلى مصر يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء ‏المغربي ‏على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلى لصالحه ‏بضربات ‏الترجيح وتوج باللقب الثامن فى تاريخه والثانى على التوالى.‏