شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة موسيمانى وراحة للدوليين وحقنة لعمرو السولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين، ثم استكمل الفريق البرنامج التدريبي والذي اشتمل على جانب بدنى وتدريبات الكرة لتجهيز جميع اللاعبين وحرص موسيمانى على الاجتماع بجهازه المعاون على هامش المران في بداية التحضير لمواجهة فيوتشر فى الدورى.
ومنح الجهاز الفنى راحة اليوم للاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب الأخيرة، ثم المشاركة مع الأهلى فى مباراة السوبر الإفريقى أمام الرجاء المغربى.
وكان عمرو السولية لاعب الفريق قد بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم، وحصل على حقنة بلازما بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة من الدرجة المتوسط فى عضلة السمانة وغيابه فترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع.
ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة أمام فيوتشر.
وكانت بعثة الأهلى قد عادت إلى مصر يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلى لصالحه بضربات الترجيح وتوج باللقب الثامن فى تاريخه والثانى على التوالى.