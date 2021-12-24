شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والننى ينضمان لمنتخب مصر 3 يناير بطائرة خاصة استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الانجليزيين ، لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون يوم 3 يناير المقبل، بعد الاتفاق الذى تم بين اتحاد الكرة والناديين.

ومن المقرر أن يصل الثنائى إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، للانضمام للمعسكر المقبل، بينما ينضم باقى اللاعبين المحترفين لمنتخب مصر يوم 1 يناير المقبل، وهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا.

ويعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

على صعيد متصل استبعد كارلوس كيروش من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.