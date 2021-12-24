شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات قبل 48 ساعة من مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا فى ‏بطولة كأس العرب الأخيرة راحة اليوم من التدريبات؛ للتخلص من حالة الإجهاد بعد ‏مشاركتهم فى البطولة الدولية، ثم مشاركتهم مع الفريق فى كأس السوبر الإفريقى أمام ‏الرجاء المغربى والتى حسمها الأهلي بركلات الترجيح وإضافة البطولة الثامنة فى تاريخه.‏

وكان مسئولو الأهلى، قد أكدوا أن النادى تلقى فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي ‏والمالي لاستدعاء الثنائي، علي معلول وأليو ديانج؛ للمشاركة مع منتخبي بلادهما استعدادًا ‏لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير ‏المقبلين.‏

وأدى الأهلى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني ثم تدريبات الكرة؛ ‏استعدادا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏والسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب ‏التتش قبل انطلاق المران، كما عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة فيوتشر.

‏ ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الأفريقى ‏والذى توج ‏به الأهلى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏