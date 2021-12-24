شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات قبل 48 ساعة من مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا فى بطولة كأس العرب الأخيرة راحة اليوم من التدريبات؛ للتخلص من حالة الإجهاد بعد مشاركتهم فى البطولة الدولية، ثم مشاركتهم مع الفريق فى كأس السوبر الإفريقى أمام الرجاء المغربى والتى حسمها الأهلي بركلات الترجيح وإضافة البطولة الثامنة فى تاريخه.
وكان مسئولو الأهلى، قد أكدوا أن النادى تلقى فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي والمالي لاستدعاء الثنائي، علي معلول وأليو ديانج؛ للمشاركة مع منتخبي بلادهما استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.
وأدى الأهلى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني ثم تدريبات الكرة؛ استعدادا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران، كما عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة فيوتشر.
ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الأفريقى والذى توج به الأهلى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي بقطر.