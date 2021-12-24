شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات علاج محمود متولى فى قطر تحت إشراف خبير يابانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن الفحوصات الطبية التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق، في قطر على هامش وجود بعثة الفريق لخوض مباراة السوبر الأفريقى، أكدت تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية.
وأوضح طبيب الأهلي أن متولي يخضع للعلاج والتأهيلي في مدينة أسباير التي تضم مراكز متطورة عالميا في علاج الإصابات الرياضية، وقال أبوعبلة، إن الخبير الياباني «سون» هو الذي يشرف على متابعة حالة «متولي» طبيا، فيما يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مشيرا إلى أن الفترة المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.
وأوضح رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلى؛ للاطمئنان على حالته بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.
وأجرى متولي فحوصات طبية داخل مستشفى سبيتار الطبي في قطر المتخصص في مجال الطب الرياضي، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.