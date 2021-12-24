شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات علاج محمود متولى فى قطر تحت إشراف خبير يابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال‏ الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق، في قطر على هامش وجود بعثة الفريق لخوض ‏مباراة السوبر الأفريقى، أكدت تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الأهلي أن متولي يخضع للعلاج والتأهيلي ‏في مدينة أسباير التي تضم مراكز متطورة عالميا في علاج الإصابات الرياضية، وقال أبوعبلة، إن الخبير الياباني «سون» هو الذي يشرف على متابعة حالة «متولي» طبيا، فيما ‏يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مشيرا إلى أن الفترة ‏المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.

‏ وأوضح رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، ‏والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلى؛ للاطمئنان على حالته ‏بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.‏

وأجرى متولي فحوصات طبية داخل مستشفى سبيتار الطبي في قطر المتخصص في مجال ‏الطب الرياضي، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب ‏لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد ‏إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.‏