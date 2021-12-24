شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بانتظام محمد فوزى مع الفراعنة فى معسكر 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من اتحاد الكرة لإخطاره بموعد انتظام محمد فوزى حارس مرمى الفريق بمعسكر المنتخب الوطنى الأول.

وينتظم فوزى بالمعسكر المقرر إنطلاقه 30 ديسمبر الجاري ، على أن يتم استمراره من عدمه بعد إعلان القائمة النهائية التى تستعد للمشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها الكاميرون فى يناير المقبل.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني قد ضم فوزي ضمن أربعين لاعبا بالقائمة المبدئية للفراعنة ، على أن يتم اختيار منهم 23 لاعبا بشكل نهائى و5 لاعبين إضافيين بمقاعد الانتظار.

يذكر أن قائمة الفراعنة تضم كل من..

حراسة المرمى .. محمد الشناوى (الأهلى) – محمد فوزى (الإسماعيلى) – محمد صبحى (فاركو) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمود جاد (إنبى)

الدفاع .. أيمن أشرف (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – أكرم توفيق (الأهلي) – محمود حمدي “الونش” (الزمالك) – محمود علاء (الزمالك) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – محمد عبد المنعم (فيوتشر) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمد فتح الله (غزل المحلة) – أحمد رمضان “بيكهام” (سموحة) – مروان داوود (إنبي)

الوسط .. عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) – عمرو السولية (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – محمد مجدي “أفشة” (الأهلي) – إمام عاشور (الزمالك) – محمد النني (أرسنال) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد سيد “زيزو” (الزمالك) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد رفعت (فيوتشر) – نبيل عماد “دونجا” (بيراميدز) – حمدي فتحي (الأهلي) – مهند لاشين (طلائع الجيش) –

الهجوم .. محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (جالاتاسراي) – عمر مرموش (شتوتجارت) – مروان حمدي (سموحة) – أحمد حسن “كوكا” (كونيا سبور) – أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور) – محمود حسن “تريزيجيه” (أستون فيلا) – محمد شريف (الأهلي).