شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد انضمام المحترفين لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش دخول أجواء أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حت 6 فبراير المقبل.

في السطور التالية نلقي الضوء عن معسكر منتخب مصر وموعد انضمام اللاعبين المحترفين له قبل بدء معسكر الأعداد للبطولة القارية المرتقبة.

س: ما هو موعد أنضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر ؟

ج: ينضم اللاعبون المحترفون لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، يوم 1 يناير المقبل، وهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي وأحمد ياسر ريان.

س: وماذا عن موقف الثنائي محمد صلاح ومحمد النني المحترف في ناديي ليفربول والأرسنال الأنجليزيين؟

ج: ينضم محمد صلاح ومحمد الننى لمعسكر منتخب مصرفى موعد لاحق سيُحدده جهاز المنتخب الايام وربما الساعات المقبلة.

س: ماذا عن قائمة مصر الأولية في أمم أفريقيا؟

ج: القائمة الأولية ، تضم كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

س: متى يعلن كيروش القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا؟

ج: يعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى ، وذلك بعدما سبق وأعلن المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

س: من هم أبرز المُستبعدين من قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

ج: استبعد كارلوس كيروش من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.