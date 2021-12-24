شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب السولية فترة لن تقل عن 3 أسابيع والعلاج بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة، ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع.
وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلي، وشارك ياسر إبراهيم بديلا له.
وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.
وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.