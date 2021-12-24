الأهلي يعلن غياب السولية فترة لن تقل عن 3 أسابيع والعلاج بالبلازما

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة، ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع.

‏ وقال طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.

‏ وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏