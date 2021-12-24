طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، تطورات حالة محمود متولي لاعب الفريق، مؤكدا أنه تعرض لمزق في العضلة الأمامية.

وقال أبو عبلة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها محمود متولي في قطر على هامش وجود بعثة الفريق لخوض ‏مباراة السوبر الإفريقي، أكدت تعرضه لمزق في العضلة الأمامية.

وأضاف طبيب الأهلي يخضع للعلاج والتأهيلي ‏في مدينة أسباير التي تضم مراكز متطورة عالميا في علاج الإصابات الرياضية.‏

وأشار إلى أن الخبير الياباني "سون" هو الذي يشرف على متابعة حالة متولي طبيا، فيما ‏يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مؤكدا أن الفترة ‏المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، ‏والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلي، للاطمئنان على حالته ‏بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.‏

وأجرى متولي فحوصات طبية داخل مستشفى سبيتار الطبي في قطر المتخصص في مجال ‏الطب الرياضي، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب ‏لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد ‏إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.‏

وتُوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بعد الفوز على الرجاء بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1)، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدفا في الوقت القاتل من صناعة بيرسي تاو.

يُذكر أن الأهلي خاض مرانه ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏