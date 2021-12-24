طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، تطورات حالة محمود متولي لاعب الفريق، مؤكدا أنه تعرض لمزق في العضلة الأمامية.
وقال أبو عبلة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها محمود متولي في قطر على هامش وجود بعثة الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي، أكدت تعرضه لمزق في العضلة الأمامية.
وأضاف طبيب الأهلي يخضع للعلاج والتأهيلي في مدينة أسباير التي تضم مراكز متطورة عالميا في علاج الإصابات الرياضية.
وأشار إلى أن الخبير الياباني "سون" هو الذي يشرف على متابعة حالة متولي طبيا، فيما يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مؤكدا أن الفترة المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلي، للاطمئنان على حالته بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.
وأجرى متولي فحوصات طبية داخل مستشفى سبيتار الطبي في قطر المتخصص في مجال الطب الرياضي، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.
وتُوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بعد الفوز على الرجاء بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1)، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدفا في الوقت القاتل من صناعة بيرسي تاو.
يُذكر أن الأهلي خاض مرانه ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.