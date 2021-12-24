ماني وميندي في قائمة السنغال استعدادًا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن قائمة أسود التيرانجا استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا، والتي تقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022.

ورغم التقرير التي كشف رفض الأندية الإنجليزي مشاركة لاعبيها في كأس الأمم الإفريقية، إلا أن سيسيه مدرب السنغال ضم نجومه في الدوري الإنجليزي على رأسهم ساديو ماني لاعب ليفربول، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي) - سيني ديانج (كوينز بارك رينجرز) - ألفريد جوميز (تورينو).

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي (نابولي) - إبراهيما مباي (بولونيا) - بونا سار (بايرن ميونخ) - عبد الله سيك (أنتويرب) - فودي بالو توري (ميلان) - عبد الله ديالو (نوتنجهام فورست) - بابي أبو ساليو (أولمبياكوس) - ساليو سيس (أنجيه) - شيخو كوياتي (وست هام يونايتد).

خط الوسط: إدريسا جوي (إيفرتون) - نامباليز ميندي (ليستر سيتي) - بابي سار (ميتز) - مصطفى نيم (باريس إف سي) - إبراهيما ندياي (لوزيرن) - باب جوي (مارسيليا) - جوزيف لوبي (سوشو) - إدريسا جانا جايي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) - بولاي ديا (فياريال) - إسماعيلا سار (واتفورد) - كيتا بالدي (كالياري) - فامارا ديديو (ألانيا سبور) - حبيب ديالو (ستراسبورج) - بامبا دينج (مارسيليا) - مامي ثيام (قيصري سبور).

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثانية مع كل من زيمبابوي، غينيا، مالاوي.