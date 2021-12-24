الأهلي يعلن مدة غياب عمرو السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وقال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات نقلها الوقع الرسمي للنادي، إن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة.

وأضاف طبيب الأهلي إلى أن عمرو السولية سيحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

وأشار إلى أن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.‏

وكان السولية تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء بالسوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي تُوج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏

وتُوج الأهلي بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بعد الفوز على الرجاء بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1)، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدفا في الوقت القاتل من صناعة بيرسي تاو.

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.‏

يُذكر أن الأهلي خاض مرانه ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏