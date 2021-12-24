129 هدفا في 16 عاما.. حكاية أسطورة الأهلي +90 (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فصل أخر من حكاية الأهلي مع الدقيقة الأخيرة كتبه طاهر محمد طاهر ليدون اسمه بجوار 40 لاعباً أخرين سبقه في صنع أسطورة الأهلي منذ عام 2005 وحتي الأن.

وسجل طاهر هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من مباراة السوبر الأفريقي ضد الرجاء المغربي مدت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية لينتزع العملاق الأحمر الكأس.

يلعبون للنفس الأخير

لا يلعب الأهلي فقط للدقيقة الأخيرة في مباريات النهائيات بل إن النسبة الأكبر من أهداف الفريق الأحمر +90 جاءت في مباريات أقل أهمية بواقع 121هدفاً من ضمنهم هدف عكسي سجله محمد جابر ميدو لاعب الجيش في مباراة الفريقين معاً في مايو 2017 منح به الفريق الأحمر ثلاث نقاط غالية ، فيما جاء هدف أبو تريكة ثم محمد طلعت بنفس الفريق موسم 2008-2009 كأحد أهم الأهداف +90 ببطولة الدوري حيث ساعدا الفريق في لعب مباراة فاصلة على بطولة الدوري وانتزاعه.

أسطورة مئوية

وسجل الأهلي في هذه الفترة بالدقيقة الأخيرة وما بعدها للوقت الرسمي من المباريات 103 هدف محلي سواء ببطولتي الدوري (93) وكأس مصر (8 أهداف) والسوبر المصري (هدفين).

وعلى الصعيد الأفريقي سجل الأهلي 23 هدفاً متنوعاً في هذه الفترة ببطولة دوري أبطال أفريقيا (18) والكونفيدرالية (3) والسوبر الأفريقي (2) فيما جاءت 3 أهداف على مستوى البطولة العربية .

متعب في الصدارة ومعلول وشريف ينافسان

ويتصدر عماد متعب قائمة الأكثر تسجيلاً في هذه القائمة التي ضمت 40 لاعباً برصيد 15 هدفا خلال تلك الفترة، وحل في المركز الثاني محمد أبو تريكة بسبعة أهداف، وفي المركز الثالث محمد بركات الذي أحرز 6 أهداف ومن الجيل الحالي علي معلول وله 4 أهداف.

المقاولون على رأس ضحايا أسطورة الأهلي

ويتصدر المقاولون العرب قائمة الفريق التي تلقت أهداف + 90 من الأهلي برصد (9) أهداف ثم خلفه الاتحاد السكندري وإنبي (8) أهداف والمحلة والزمالك (6) أهداف .