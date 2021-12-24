كأس الأمم.. الأهلي يعلن انضمام معلول وديانج لمنتخبي تونس ومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى النادي الأهلي طلبين رسميين لاستدعاء لاعبيه التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتقوم المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا حاليا باستدعاء اللاعبين وإعلان القوائم استعدادا للمشاركة في المسابقة التي تقام بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لموقع النادي تلقي القلعة الحمراء فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي ‏والمالي، لاستدعاء الثنائي علي معلول وأليو ديانج للمشاركة مع منتخبي بلادهما في كأس أمم أفريقيا‏

جدير بالذكر أن الأهلي استأنف تدريباته ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الجولة السابعة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير ‏الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين، قبل استكمال باقي ‏البرنامج التدريبي على ملعب التتش، ‏والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏