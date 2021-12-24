أمم أفريقيا.. لاعبا الدوري المصري ضمن قائمة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن قائمة أولية من 29 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون في الفترة ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير 2022.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، أن القائمة شهدت غياب لاسينا فرانك تراوري، الذي يعاني حاليا من إصابة ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

كذلك جرى استبعاد بريان دابو، الذي لعب دورا رئيسيا مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022، من القائمة بسبب الإصابة، بينما تواجد برتراند تراوري الذي تعافى من إصابة في الفخذ تعرض لها في أكتوبر خلال مباراة دولية.

وشهدت قائمة بوركينا فاسو تواجد لاعبَين من الدوري المصري، وهما سعيدو سمبوريه لاعب وسط الاتحاد السكندري، وإيريك تراوري مهاجم بيراميدز.

وجاءت قائمة بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: هيرفي كواكو كوفي (سبورتنج دي شارلروا البلجيكي) وفريد سفيان أويدراوجو (ماجستيك إس.سي من بوركينا فاسو) وكيليان نيكيما (أدو دن هاج الهولندي) وأبو بكر بابايوري سوادوجو (آر.سي كاديوجو من بوركينا فاسو).

وفي خط الدفاع: إدمون تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) وإيسوفو دايو (نهضة بركان المغربي) ويعقوبا ناصر دجيجا (بازل السويسري) وسومايلا واتارا (الفتح الرباطي المغربي) وستيف ياجو (أريس ليماسول القبرصي) وعيسى كابوري (تروا الفرنسي) وباتريك مالو (حسنية أغادير المغربي) وأولا عباس تراوري (هورويا الغيني) وهيرمان نيكيما (ساليتاس إف.سي من بوركينا فاسو).

وفي خط الوسط: جوستافو فابريس سانجاريه (كويفيلي روان الفرنسي) ودرامان نيكيما (حوريا الغيني) وأداما جويرا (ريسينج ريوجا سي.إف الإسباني) وبلاتي توريه (إي.إف.سي إسكيلستونا السويدي) وإسماعيل أويدروجو (باوك سالونيكا اليوناني) وسعيدو سمبوريه (الاتحاد السكندري المصري).

وفي خط الهجوم: برتراند تراوري (أستون فيلا الإنجليزي) وزكريا سانوجو (أرارات الأرميني) وسيريل بايالا (أجاكسيو الفرنسي) وإيريك تراوري (بيراميدز المصري) ومحمد كوناتيه (أحمد جروزني الروسي) وفيصل واتارا (لوريان الفرنسي) وبوريما حسن بانديه (إن كيه إسترا الكرواتي) وعبدول فيصل تابسوبا (ستاندر ليج البلجيكي) وجان بوتوي فياكري كوامي (أجاكسيو الفرنسي) وشيخ جبريل واتارا (أولمبيك آسفي المغربي).