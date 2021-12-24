الامارات | أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين لجوائز الأفضل الشهرية عن شهر نوفمبر، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية "اتصالات"، والتي شهدت فوز المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، بجائزة أفضل لاعب، والأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين، بجائزة أفضل مدرب، وخالد عيسى، حارس مرمى العين، بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء تفوق رحيمي وحصده للجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تفوقه على قائمة المرشحين التي ضمت زميله ياسين مرياح، وثنائي الوحدة فابيو مارتينيز وجواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس.

ونال خالد عيسى جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الثانية أيضاً، بعد تفوقه على منافسيه ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، وفهد الظنحاني حارس بني ياس.

وواصل سيرجي ريبروف سيطرته على هذه الجائزة في جميع الأشهر الماضية، بعد تفوقه هذه المرة على جريجوري دوفرينيس مدرب الوحدة، ودانييل إيسايلا مدرب بني ياس.

يذكر أن اختيار الفائزين يتم عن طريق التصويت المفتوح للجماهير عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، والذي استمر لمدة 48 ساعة، وسط إقبال كبير من عشاق دوري أدنوك للمحترفين، لاختيار الفئات الثلاث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news