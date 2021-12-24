الامارات | لماذا استبعد مدرب المغرب النجم زياش من كأس إفريقيا.. خليلوزيتش يوضح!

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استبعد مدرب المغرب النجم زياش من كأس إفريقيا.. خليلوزيتش يوضح! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، أن أسباب استبعاد حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي من قائمة الفريق لكأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون ترجع إلى عدم التزامه بالقواعد الموضوعة في الفريق.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع "لي 360 سبورت" المغربي، إنه وضع قواعد خاصة فيما يتعلق بالانضباط، كما أنه كون روابط قوية ومتماسكة بين اللاعبين، وأن من يخالف ذلك يتم استبعاده.

وبالحديث عن انضمام عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الإسباني لصفوف الفريق، قال خليلوزيتش إن الجامعة الملكية المغربية بذلت قصارى جهدها لضم اللاعب لصفوف "أسود الأطلس". وتابع أنه كان قد تواصل مع الزلزولي منذ فترة وأوضح له الأخير رغبته في اللعب بقميص المنتخب المغربي.

وقال المدرب البوسني إن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيتواصل مع إدارة برشلونة الإسباني من أجل السماح للاعب بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفي حالة عدم حدوث ذلك فإن الأمر سيكون "محزنا"، على حد قوله.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يوم التاسع من يناير وتستمر حتى السادس من شهر فبراير العام المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news