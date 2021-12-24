الامارات | نادٍ عربي يراسل الاتحاد "رسمياً" باللغة الكورية.. تعرف إلى السبب!

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ عربي يراسل الاتحاد "رسمياً" باللغة الكورية.. تعرف إلى السبب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت وسائل الإعلام المغربية خبراً طريفاً عن إدارة نادي اليوسفية الرباطي لكرة السلة الذي خاطب الاتحاد المغربي للعبة بكتاب رسمي مكتوب باللغة الكورية الأمر الذي صدم موظفي الاتحاد ولم يجدوا طريقة مناسبة لفك طلاسم المراسلة!.

وكشف موقع "البطولة" المغربي بأن النادي الرباطي قرر مخاطبة اتحاد السلة باللغة الكورية اعتراضاً على الأخير الذي يعتمد في وثائقه الرسمية وبياناته على اللغة الفرنسية بدلاً من العربية.

وأوضح الموقع أن الملف المرتبط باللغات المعتمدة إداريا في المغرب، يثير الجدل في البلاد، وهناك مطالبات بأن تكون المخاطبات باللغة العربية.

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