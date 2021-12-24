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رسميا.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. تأجيل مباراة جديدة في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته خارج أرضه أمام بيرنلي التي كانت مقررة الأحد المقبل بسبب ظهور حالات عدوى بفيروس في صفوفه إلى جانب بعض الإصابات أيضا.

وأضافت الرابطة في بيان: ”خلص مجلس الإدارة إلى أن النادي (إيفرتون) لن يتمكن من خوض المباراة مطلع الأسبوع المقبل لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين بسبب حالات العدوى بكوفيد-19 والإصابات“.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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