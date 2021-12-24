ضربة للنادي الأهلي من فيفا بسبب مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مسئول في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر جميع الأندية المشاركة في البطولة بأن المسابقة في موعدها وتحديدًا من 3 وحتى 12 فبراير.

وأشار المصدر في تصريحات عبر موقع "مصراوي أمس الخميس، إلى أن هناك تعديل وحيد على شروط المسابقة من خلال منح استثناء لكل الفرق المشاركة في البطولة بتسجيل القائمة النهائية قبل 48 ساعة من أول مباراة لكل فريق بدلاً من الموعد السابق والذي كان من المفترض أن يتم التسجيل بحد أقصى 24 يناير.

ويأتي هذا القرار بسبب تزامن إقامة البطولة مع المراحل النهائية من كأس الأمم الأفريقية وضيق الوقت مع المراحل الختامية من تصفية كأس العالم لمنطقة الكونكاف.

ويحق للأهلي بعد هذه التعديلات أن يقوم بقيد لاعبيه يوم 3 فبراير المقبل قبل لقاء مونتيري المكسكي في 5 فبراير والتي ستقام ضمن دور ربع النهائي.

وبالنظر لهذه التعديلات، سيكون الأهلي أمام فرصة واحدة لتسجيل لاعبيه بدون أزمات لمشاركتهم مع الفريق في كأس العالم للأندية، وهي عدم تأهل منتخبات مصر وتونس ومالي إلى الدور نصف النهائي، حيث تختتم مباريات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية يوم 30 يناير.

أما في حال تأهل منتخب مصر أو تونس أو مالي إلى دور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية سيكون مستحيل انضمام أي لاعب لقائمة الأهلي والمشاركة في مونديال الأندية خاصة أن مباريات الدور نصف النهائي لكأس الأمم تقام أحد أيام 2 أو 3 فبراير ثم المشاركة في لقاء تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 6 فبراير.

جدير بالذكر أن الأهلي أخطر الاتحاد المصري وكاف وفيفا حول تضارب بطولتي كأس الأمم ومونديال الأندية الأمر الذي سيهدد بطل أفريقيا بخسارة لاعبيه الدوليين.