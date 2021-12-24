شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يقود هجوم سيراميكا أمام المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى لنادى سيراميكا تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدورى العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدرى - خالد صبحى - عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم.

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - عبد الله محمود - أحمد محسن - محمود نعيم - كوامى بونسو - محمد تونى - ونيفول كوبينا - ايفانز منساه - باسم مرسى.