شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يقود هجوم سيراميكا أمام المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى لنادى سيراميكا تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدورى العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدرى - خالد صبحى - عمرو الحلوانى.
خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم.
خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسى.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - عبد الله محمود - أحمد محسن - محمود نعيم - كوامى بونسو - محمد تونى - ونيفول كوبينا - ايفانز منساه - باسم مرسى.