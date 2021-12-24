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شادى حسين يقود هجوم سيراميكا أمام المقاولون العرب بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى لنادى سيراميكا تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدورى العام.

 

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عامر عامر 

 

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدرى - خالد صبحى - عمرو الحلوانى. 

 

خط الوسط:  محمد حسن - بلال السعيداني - محمود نبيل -  محمد إبراهيم. 

 

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسى. 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمد كوكو - عبد الله محمود - أحمد محسن - محمود نعيم - كوامى بونسو - محمد تونى - ونيفول كوبينا - ايفانز منساه - باسم مرسى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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