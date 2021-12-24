شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أميرة عبد الكريم لاعبة وحكمة المصارعة: بحب هند رستم ونفسى أكون موديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى أميرة عبد الكريم لاعبة المصارعة الدولية السابقة ، و التى تعمل حكمة للعبة حاليا ، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



اميرة عبد الكريم

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التجديف والكياك

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

باستا هي الوحيدة اللي بعرف اعملها

من نجمك المفضل ؟

لو نجم رياضي هيكون محمد صلاح



حكمة المصارعة

من مطربك المفضل ؟

مفيش حد محدد بس فى اغاني مصرية لبنانية والاكثر الاغاني القديمة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

أكون رول مودل ف المجتمع

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

عل حسب الموقف ممكن تتجاهليه وممكن تاخدي رد فعل

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هند رستم طبعا



لاعبة المصارعة السابقة

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

اوقات فورمال واوقات كاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

انا متزوجة كان رياضي بس وظيفته الاساسية ملهاش علاقة بالرياضة، هو الشخص عموما بيكون على حسب متطلبات او تخيلك لشخص هتكملي معاه باقي حياتك بتكون فى شوية مواصفات فى تفكير كل بنت وبتتنمني تلاقيها .

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

انا اعتزلت واتجهت للتحكيم واعتقد انه اي قرار بين شخصين لازم يكون فى مشاركة بينهم ولما يرتبطوا بيكونو عارفين حياة كل شخص ايه فبيكون فى تفهم