شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة محمود البدرى للشرقية للدخان فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن على إعارة محمود البدرى لاعب الفريق للشرقية للدخان فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمنحه فرصة المشاركة بإستمرار مع الفريق الصاعد حديثاً لدورى الاضواء والشهرة تمهيداً للحكم على قدراته قبل البت النهائى فى مصيره بنهاية الموسم الجارى.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها الاربعاء المقبل فى الثامنة مساءاً على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 7 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

فى سياق أخر، عقدت اللجنة الفنية للإسماعيلى التى يترأسها حماده المصري وتضم فى عضويتها كل محمود حسن وأشرف خضر اجتماعا مع لاعبى الفريق بشكل جماعى خلال المران.

كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعات بشكل منفرد مع مجموعة لاعبين ، فضلا عن عقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” اجتماعا مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.

استهدفت تلك الإجتماعات الشد من أزر اللاعبين والتأكيد على الثقة فى قدراتهم نحو الخروج من كبوة تراجع النتائج والعودة للمسار الصحيح وإسعاد الجماهير التى تزحف خلف الفريق فى كل مكان والمتعطشة لحصد الإنتصارات.