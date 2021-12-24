الامارات | صورة مستفزة لنائب في البرلمان الجزائري تغضب الجمهور التونسي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مستفزة لنائب في البرلمان الجزائري تغضب الجمهور التونسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تغريدة مثيرة للجدل لنائب في البرلمان الجزائري نشر خلالها صورة تجمعه مع لاعب منتخب بلاده حسين بن عيادة عقب التتويج بكأس العرب التي أقيمت أخيراً في قطر بعد الفوز على منتخب تونس 2-صفر في المباراة النهائية، وتسببت في إثارة غضب الجمهور التونسي الذي اعتبر الصورة استفزازاً لمشاعرهم.

وظهر النائب الجزائري قادة نجادي في الصورة ممسكاً بعنق بن عيادة فهم منها بأنه يستهزئ بالمشهد الذي حصل خلال المباراة النهائية حين أمسك اللاعب الجزائري بعنق اللاعب التونسي حنبعل المجبري!.

وعلق الجمهور التونسي والعربي على الصورة بأنها "غير مناسبة وتحث على الكراهية"، منتقدين مثل هذه السلوكيات، خصوصاً أن العلاقة بين جماهير البلدين أقوى من أن يسيء أي مشهد كروي لها.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن النائب نجادي منشور له في "فيسبوك" يعتذر فيه عما بدر منه، إذ قال: "نعتذر من أشقائنا التونسيين على الصورة فقد كانت من باب المزاح مع اللاعب حسين بن عيادة، وليس الهدف منها أي فتنة، فالشعب التونسي والشعب الجزائري خاوة خاوة كما نقول بالعامية".

وأضاف: "لذلك أكرر اعتذاري من اللاعب حنبعل ومن الشعب التونسي الشقيق.. فعلى الرغم من تهجم بعض الأشقاء التونسيين على صفحتي الرسمية إلا أنني لم أغضب لأنني أنا من استفزهم عن غير قصد.. أرجو أن تتقبلوا اعتذاري".

يذكر أن حسين بن عيادة اعتذر للاعب لحنبعل المجبري، عقب تعديه عليه في نهائي كأس العرب، وظهر ذلك واضحاً من خلال الصورة الأخوية التي نشرها على حسابه في "إنستغرام".

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